21年前震驚社會的歸仁雙屍命案，原本遭判死刑的謝志宏在關押6834天後，去年獲判無罪確定，他聲請每日5000元的刑事補償，但台南高分院以每日3500元計算共補償2391萬9000元，他聲請覆審後，司法院刑事補償法庭決定2391萬多元部分確定，原審不准部分撤銷。

台南高分院認定，警方未將謝志宏在2000年6月28日警詢筆錄製作前所撰寫否認犯行之「行蹤交代稿」一併移送檢方，認定可歸責謝的事由，但刑事補償法庭認為，謝當時已遭拘提、羈押，並無法自行蒐集有利證據，可否將此份「行蹤交代稿」歸責於他，非無疑義。

刑事補償庭認定，謝及律師在本案偵查中2000年7月6日提出「刑事答辯狀」，即載有「警方帶謝志宏上3 樓並拿出草稿要謝志宏交代殺人經過，謝當時所寫過程的警詢筆錄內容，警方看過後極為不滿」，但原決定未遑深究釐清，並為必要論述，不免速斷。

刑事補償庭指出，台南高分院的原決定未綜合全部卷證資料，審酌判斷，復謝男有利的證據資料略為不論，致其審酌之裁量是否妥適已無從判斷，亦與刑事補償法規定意旨不符，自有可議，將不准謝以每日「超過」3500元部分撤銷，謝獲准補償2391萬多元確定。

謝志宏被控殺人遭台南高分院更七審判處死刑，2011年最高法院駁回上訴確定，後來2018年獲准再審後，隔年謝志宏被改判無罪確定，他因本案在2000年6月28日遭羈押到2019年3月14日獲釋，共計受羈押6834天。