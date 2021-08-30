中央非洲豬瘟災害應變中心宣布30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月30日都禁止使用廚餘餵養。新北市環保局表示，社區、學校、市場、機關廚餘若是16公斤以下可交由清潔隊循線垃圾車，超過者可載運至清潔隊指定地點；餐廳、百貨公司美食街、飯店旅館業者16公斤以下也可送交清潔隊，超過者則須委託合法清除處理機構清理。

環保局表示，避免影響民眾回收習慣，一般民眾廚餘回收仍依照過去方式，完全不受任何影響，但請市民配合落實惜食減量並瀝乾水份以減少廚餘產生的體積。

另如果有來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉、內臟及其他豬肉製品，則請裝入專用垃圾袋丟到垃圾車內，由環保局採焚化銷毀方式處理，以有效消滅非洲豬瘟病毒。

環保局說，機關、學校、業者等產生的養豬廚餘，務必將廚餘瀝乾水份後，以原有回收方式交付收運，可由原回收業者向環保局申請用廚餘專車運送至指定地點免費處理。

若原回收業者無法協助收運，產出量在16公斤以下可直接交由清潔隊循線垃圾車，超過者可於開放時間自行載運至清潔隊指定地點。

餐廳、百貨公司美食街、飯店旅館業者等屬廢棄物清理之事業單位，每日養豬廚餘產生量小於16公斤時可直接交付清潔隊循線收運，超過者則須委託合法清除處理機構清理。

環保局也提醒，原交付養豬戶收運廚餘務必瀝乾水並裝袋包裝，每袋重量需單人可抬起，以便後續進入環保局免費處理地點處理；而向環保局申請免費養豬廚餘處理養豬戶須以廚餘專車進廠，並應隨車攜帶畜牧登記證且廚餘內不能夾帶垃圾才能進焚化廠。