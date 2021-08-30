市場解讀美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會的論點偏向鴿派，美元指數走弱，台股今(30日)漲逾百點，新台幣兌美元匯率走升，早盤一度強勁升值1.19角，來到27.809兌1美元。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今以27.92元兌1美元開出，升值0.8分，隨著台股開高走高漲逾百點，新台幣也一直往上升，接近11點，來到27.809兌1美元，升值1.19角。

上周五(27日)美股再創新高，激勵台股開盤上漲34.69點，以17244.62點開出後，指數持續走高並攻上17300點，漲逾百點，台積電開高3元，以602元開出，重回600元價位，聯電也漲逾2%，見63元，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也有1%的漲幅。

鮑爾釋出今年底前可能縮減購債規模，但不急於升息的說法，美股27日全數收紅，那斯達克與標普500指數收盤再創歷史新高紀錄，那斯達克指數收在15129.50點，上漲183.69點，漲幅1.23%；標準普爾500指數收在4509.37點，上漲39.37點，漲幅0.88%；道瓊工業指數收在35455.80點，上漲242.68點，漲幅0.69%；費城半導體指數收在3436.45點，上漲66.07點，漲幅1.96%。