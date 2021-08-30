All-Star Appearances By Draft Class.

What Jumps Out? pic.twitter.com/7SO0Gk1DZY — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) July 29 2021

《ESPN》數據分析專家戈德斯貝瑞先前列出一項相當有趣的排行榜，他按照歷年NBA選秀梯隊入選全明星賽總次數當作排名標準，結果以「小飛俠」布萊恩、艾佛森、納許、雷艾倫等球星為主的1996年選秀梯隊高居第1，總次數超越了60次。

回顧1996年NBA選秀，當時狀元是艾佛森，榜眼是坎比，探花則是阿杜拉辛，高中剛畢業的布萊恩在第13順位被黃蜂選上，且隨即交易到湖人展開他輝煌的職業生涯，光是布萊恩一個人入選全明星賽18次，且4次獲選全明星賽MVP。

這個排行榜第2的是2003年選秀梯隊，其中包含「小皇帝」詹姆斯、韋德、波許、安森尼等人，入選全明星賽次數超過55次；排在第3的是入選全明星賽總數超過50次的1984年選秀梯隊，包含喬丹、歐拉朱萬、巴克利與史塔克頓等人。

但在這個排行榜當中，唯一用紅線標誌入選全明星賽總次數最少的是2000年選秀梯隊，當時的狀元是「野獸」肯楊馬丁，榜眼是史維夫特，探花是達瑞厄斯邁爾斯，其中只有肯楊馬丁，以及第43順位選上的麥可瑞德曾各入選1次全明星賽。