28日BNT疫苗開放登記意願，短短兩天已湧入300萬人登記，而原本只勾選莫德納的民眾也紛紛「跳船」，甚至傳出施打高端的未報到率因此上升。對此，民眾黨表示，「民意就是支持國際認證疫苗！」

民眾黨今日在臉書指出，無論民進黨政府用多大的力量推銷二期尚未正式解盲、只有「1.5期」的高端疫苗，民眾依舊自發性的做出選擇，BNT疫苗登上預約平台的第一個週末，就有超過300萬人選擇登記，相信更改疫苗意願選擇的人數只會更多，相對高端疫苗的「爽約率」也會逐步提升。

「這就是民意」，民眾黨提醒執政黨，這代表無論執政黨用多少力量抹黑、抹紅國際認證的疫苗，人民的眼睛還是雪亮的；而這樣的現象也代表高端疫苗的「程序不正義」確實引發民眾不安，揠苗助長的審查標準，不公開不透明的審查程序，都是過去外界一再強調的問題點，如今也真的影響人民施打意願。

對於BNT疫苗確定到貨後，民眾黨呼籲指揮中心「說話算話」，既然願意接手採購，就不要又像之前一樣擺爛拖延。此外，指揮中心目前僅規劃12~17歲的學生優先施打BNT疫苗，這樣的政策也讓綠營內部反對聲浪湧現，英系、正國會紛紛發聲明「逆時中」，要求讓18~29歲的大學、研究生也能優先施打BNT疫苗。

民眾黨則認為，不只是年輕人要搶疫苗，目前許多長者的第二劑疫苗都還沒有著落，因此呼籲政府，儘速進口充足的國際認證疫苗才是重點，在衝第一劑的覆蓋率之餘也應照顧長者的第二劑需求；而第二類人員不斷膨脹「解壓縮」的問題，更應加強控管數量，高官也應該遵守立法院決議，優先施打國產疫苗，如此才符合公平正義。