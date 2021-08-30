大陸女星趙薇近期無預警「被消失」，她主演的《還珠格格》等作品全遭除名、甚至下架，趙薇的微博超話也被刪除，傳出她已被列為劣跡藝人名單，但官媒和趙薇都沒有出面說明，不過趙薇昨突更新IG卻又秒刪，引發外界熱議，同時，也有眼尖網友發現，趙薇IG個人簡介卻寫著「哈哈哈」，讓人看了摸不著頭緒。

趙薇昨在IG曬出天空、果樹和玩偶照，並寫下「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，心情似乎不受影響，有網友則留言「書架上有一本《最好的時光》，配合圖片文字風味更佳」，沒想到還釣出趙薇親自回應：「北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師」，趙薇彷彿是在報平安，儘管發文過沒多久就被刪除，但仍被網友截圖瘋傳。

同時，也有眼尖網友發現，趙薇的IG個人簡介悄悄更改為「哈哈哈」，讓人看了摸不著頭緒，不懂趙薇想表達什麼，其實，趙薇近況眾說紛紜，網上有人稱趙薇連夜搭機逃往法國，不過在趙薇的發文中，她則透露自己和父母仍在北京，也被外界解讀是在澄清「跑路」傳聞。

趙薇簡介寫著「哈哈哈」。（圖／取材自趙薇Instagram）

至於趙薇被封殺的原因，儘管官媒和趙薇都沒有出面說明，不過網上有人猜測，是旗下藝人張哲瀚被挖出曾參觀靖國神社遭指辱華而被波及，也有一說是，趙薇和丈夫黃有龍從商的金流問題，至於真相為何，至今仍是一團謎。