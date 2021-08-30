南韓戲劇男神李敏鎬，自從2017年與「國民初戀」秀智的戀情宣布結束後，私下的一舉一動都備受矚目。而素有「超強發電機」之稱的他，今日（30）再度被南韓最有公信力的媒體「D社」拍到，與女團MOMOLAND前成員妍雨偷偷約會的畫面，讓女粉絲們心碎滿地。

根據南韓媒體《dispatch》的報導中指出，本月1日正逢MOMOLAND前成員妍雨的生日，李敏鎬為了好好陪伴女友，在前一日晚上（7/31）便開著車載著女友一同回到住處看電影，並為女友歡慶25歲生日，當時兩人雖刻意保持一前一後的距離，但不時可以看到李敏鎬眼神緊盯女友的畫面，甜蜜之情溢於言表。

報導中還指出，李敏鎬與妍雨的住處，走路相距不到5分鐘，加上兩人都喜歡玩線上遊戲，擁有相同的興趣而彼此吸引，漸漸的關係也越來越親近，如今也已秘密熱戀5個月；熟悉李敏鎬的知情人士表示「李敏鎬對於愛情相當坦率，從不在意外界的眼光，喜歡在外面約會，不是屬於隱藏的類型」。

不過，此番言論卻遭到李敏鎬所屬經紀公司「MYM娛樂」打臉，表示「戀愛中的報導不是事實，兩人只是認識而已，當時也不只有兩個人，而是還有其他朋友，所以不是約會中的照片」；妍雨的經紀公司「MLD娛樂」則回應「正在確認中」，兩方立場不同也讓外界看得一頭霧水。

接下來，李敏鎬即將推出全新電視劇《柏青哥》，於串流平台線上播出，無論是否因此提前炒作話題，都成功引起粉絲的關注。