資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

BNT疫苗日前一開放18歲以上民眾意願登記，民眾瘋搶，也讓全台接種意願又大幅洗牌，藍委也要求政府加碼採購BNT疫苗。資深媒體人黃暐瀚今(30日)在臉書分析，嚴格來說，應該是「政府該不該買BNT」，而不是「加買」，因為截至目前為止，政府根本還沒有買過一劑BNT疫苗。

黃暐瀚提到，7月下單，9月到貨，BNT顯然出貨快速、穩定，比起政府加買的3600萬劑莫德納疫苗，台灣是不是該考慮，雞蛋不要放在同一個籃子上，也加買一些BNT？才能讓台灣有備無患？

黃暐瀚舉例說明，大家母親節開心到「老瀚餐館」訂位聚餐，11點多就上桌了，等到下午1點半，還沒辦法上菜？主廚老瀚沿桌賠不是「抱歉，抱歉，今天人太多」，一年如此，年年如此，你還去老瀚餐館過節嗎？

接著黃暐瀚說，結果隔壁「朱大快炒」味道一樣不錯，而且出菜穩定又快，是不是該考慮，明年換家餐廳？對此網友留言表示，「更簡單點的說，『戰備物資』有會嫌多的嗎?」「目前看起來最穩定的供貨似乎是BNT，搞不好會變成台灣的主力疫苗」、「不是加不加的問題，是買不買的到的問題」。