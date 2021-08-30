台積電(2330)今早站回600元整數大關，航運類股止跌回溫，金融股穩盤、營建資產股突圍等有利因素下，台股加權指數向季線靠攏。今早台股以17244.62點開盤小漲，盤中最高價為17335.01點，目前季線的位置在17366點。

台股上周周線翻紅、並重返月線之上，但成交量縮。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周最重要的大事，莫過於重要晶圓代工漲價的消息。整體而言，晶圓代工報價今年以來持續上漲，主因在於晶圓嚴重供不應求，尤其成熟製程的相關產品。此次漲價反映我們先前預期，晶圓代工吃緊至少延續到年底，且有機會延續到2022年。然而，IC廠商以及整體供應鏈接下來能否順利轉嫁成本上漲，以及反映成本是否影響終端需求，將是接下來觀察的重點。今早矽晶圓廠環球晶(6488)、合晶(6182)及中美晶(5483)等表現都優於大盤。

日盛投信分析，台股今年上半年漲幅20.5%，在全球主要市場中數一數二。但7月中開始，受到Delta變種病毒擴大、聯準會縮減購債、「當沖降稅」及「當沖新制」政策等議題影響下，台股從7月15日高點18,034回檔修正，最大跌幅超過1,300點。但此時回頭檢視，台股獲利不斷創高，評價反而下滑，在一高一低優勢帶動下，這波台股回檔正為投資人創造難得的投資買點。

在盤面上，受到通膨升溫的預期，資產題材和營建股今天也有所突圍，大同(2371)早盤股價突破30元整數大關，而太子(2511)、新建(2516)、宏璟(2527)、皇昌(2543)、總太(3056)也都有逾2個百分點漲停，鼎固-KY(2923)及基泰(2538)漲幅更逾5%。受到原物料上漲以及缺工等因素影響，新屋房價目前呈看回不回走勢。