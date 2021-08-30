《商情》國內鋼筋、廢鋼連二平 11:102021/08/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開平盤；因國際原物料價格疲弱，造成國內鋼筋與廢鋼買氣不強，因此豐興本周再開平盤以觀察市場動態，鋼筋、廢鋼為連續2周平盤；另外業者表示，若國際原物料價格跌幅達一定程度，不排除拖累國內廢鋼、鋼筋價格。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11400元；鋼筋持平，報每公噸22600元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至156.95美元；日本2H廢鋼跌至475美元；美國貨櫃廢鋼持平 報每公噸450美元。(商品行情網) 《產業》中鋼旗下興達海基 落實離岸風電水下基礎國產化 《鋼鐵股》除息被處置 中鋼構堅持填息路 #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #持平 #開平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日職》陽岱鋼重返巨人一軍 替補守外野無打擊機會 18:162021/08/28 體育 《商情》避險需求增 黃金亞洲電子盤續漲 10:532021/08/27 財經 《商情》美元走強 紐約棉花終止連4漲 10:192021/08/27 財經 海納百川》停電事故處分 輕輕放下（陳立誠） 18:012021/08/29 海納百川 《商情》料貨幣緊縮 期銅連2跌 09:452021/08/27 財經 《經濟》中油、中鋼簽訂MOU 共同規畫鋼化聯產策略 14:002021/08/27 財經 《商情》需求前景樂觀 期錫連4漲 10:192021/08/30 財經 史話》中科院往事追憶／核武風雲在台灣（十五）（朱偉岳） 09:342021/08/29 兩岸史話 中油、中鋼簽MOU 規劃鋼化聯產策略 04:102021/08/28 財經要聞 透天厝驚見「詭異鋼筋插牆」！內行曝真實用途 網跪：長知識 16:182021/08/26 房市新訊 《鋼鐵股》豐興填息達陣 營運Q3穩健、Q4向上 14:002021/08/26 財經 財經熱門新聞 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 碳中和邁步 龍頭企業 組台灣淨零大聯盟 - 財經要聞 - 工商時報 壽險賣股債 今年估賺5千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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