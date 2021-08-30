本周豐興開平盤；因國際原物料價格疲弱，造成國內鋼筋與廢鋼買氣不強，因此豐興本周再開平盤以觀察市場動態，鋼筋、廢鋼為連續2周平盤；另外業者表示，若國際原物料價格跌幅達一定程度，不排除拖累國內廢鋼、鋼筋價格。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11400元；鋼筋持平，報每公噸22600元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至156.95美元；日本2H廢鋼跌至475美元；美國貨櫃廢鋼持平 報每公噸450美元。(商品行情網)