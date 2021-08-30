光罩(2338)下半年本業持續受惠晶圓代工業景氣暢旺，業外也積極從事財務投資；公告自家斥資3.77億元買進中鋼構6,980張，每股54.02元。並再小賣聯電8,300張，獲利約2.62億元，可貢獻每股盈餘約1.03元。

目前光罩加上重要子公司友縳投資共持股中鋼構多達20073張，共投股中鋼構的持股比率逾1成，約達10.4%；持股成本在54~54.5元之間。中鋼構今日除息震盪走高，股價攻上74元，光罩除了股息每股2.8元入袋，且帳上投資收益持續水漲船高。

光罩27日公布，於8月13日至8月27日，共買進中鋼構6,980張，每單位價格54.02元，交易總金額3億7703萬餘元，累積持有中鋼構持股比例為3.49%。

光罩先前公布，透過重要子公司友縳投資持續取得中鋼構股票共達13,093張，每股成本僅約54.53元。光罩公告，子公司友縳投資進行財務投資，於8月20日至8月26日，以每股58.12元，共取得中鋼構5,893張，加上先前已於8月16日8月19日取得中鋼構7200張股票，每股價格49.54~53.86元，總金額3.71億元；光罩子公司友縳投資累積持有中鋼構13,093張，累積持有金額約近7.14億元，累積持股比例高達6.55%；換算持有成本每股約54.53元。

光罩27日公布，子公司友縳投資於8月20日至27日共處分聯電8,300張，每股約58.13元；交易金額約4.82億元，獲利約2.62億元。依光罩目前股本25.27億元估算，此交易可於貢獻光罩每股淨利約1.03元。目前仍持有聯電28,200張，持有金額7.47億元，持有聯電持股比例為0.23%。

台灣光罩子公司友縳投資先前已處分聯電(2303)持股，先前公布，自8月16日到8月19日共處分聯電5546張，每股56.36~56.66元，交易總金額為3.13億元多，處分利益約1.66億元；若於第三季財報中認列，可替光罩注入近0.66元的每股淨利。

光罩第二季單季營收創新高，單季營業淨利約0.3億元，但受業外拖累，因轉投資股票評價影響致使單繼業外淨損約0.8億元，致使光罩第二季單季淨損約0.2億元，每股淨損0.1元。光罩今年上半年仍獲利，上半年每股淨利1.54元。

受惠於光罩本業訂單強勁，7月營收達5.14億元，年增約29%，今年1~7月合併營收32.83億元，年增26.15%，同步創新高。