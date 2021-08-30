在AI巨頭Google領軍之下，助攻那斯達克指數突破15000點，再創歷史新高。元大全球人工智慧ETF基金(00762)8月24日淨值來到42.54元，創成立以來新高；今早00762指數盤中也創歷史新高檢到43.08元；此外，富邦NASDAQ(00662)今早盤中指數也登上歷史新高價55.4元。

元大全球人工智慧ETF基金(00762)投資標的涵蓋不斷優化演算法的社群巨頭、精通海量資料儲存的大數據公司、能夠打造超高運算力的AI晶片大廠，協助投資人參與社群、VR、電動車等最火熱的投資話題！

知名行銷網站Influencer Marketing Hub表示全球民眾每天平均花費7個小時上網，並統計每小時各大社群媒體相關點擊數據，發現全球民眾每小時在Youtube上瀏覽3,000萬部影片；每小時撰寫300萬則推特；每小時在Instagram上傳超過30萬張照片；每小時執行290萬次Google搜尋；每小時在臉書上送出2,100萬個讚。社群龍頭不斷蒐集使用者行為、偏好、使用紀錄等資料，經由AI演算法設計客製化的商品或服務，在提高黏著度的同時也創造高額廣告收入。

國際數據資訊IDC預計AR穿戴裝置每年都有兩位數到三位數的強勁成長。臉書利用AI技術結合VR奠定產業領導地位，並以VR豐富經驗為基礎開發AR，期望取代智慧型手機，成為生活中的必需品。AR/VR巨大的潛在市場也吸引Google和蘋果積極投入資源研發。

國際能源署(IEA)表示，全球去年有超過一千萬輛電動車上路，一般消費者的電動車花費累積達1,200億美元，政府也提供140億美元的政策補貼，然而若要達到2050年淨零碳排的目標，電動車的銷量還要再成長10倍！「元大全球AI」ETF研究團隊進一步指出每輛電動車每天會產生高達4TB的資料量(約略可以儲存40萬張jpeg圖片檔)，以去年1,000萬輛電動車估算，將會創造龐大的巨量資料。傳統資料倉儲設備已無法應付，即便強制儲存也很難經由資料分析創造數據價值，新型態資料中心商機預計將隨電動車與自駕技術大幅成長。自駕技術仰賴更多的鏡頭取得畫面，由具備高效運算能力的AI晶片分析後，產生訊號提供給電動車中央電腦，進而做出自駕決策。AI晶片不僅能感測周遭路況並分析最佳路徑，複雜的車內娛樂影音設備也應付自如。AI晶片作為電動車與自駕技術的靈魂，是投資智慧移動最不能缺少的一塊。