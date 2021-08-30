大陸三家國有石油企業「三桶油」2021年上半年財報全數出爐。財報顯示，三家國有企業一掃上年同期虧損的陰霾，2021年上半年合計實現淨利潤人民幣（下同）1255.18億元，日賺約6.93億元，創近七年以來同期最佳表現。2020年上半年，「三桶油」受疫情影響合計虧損424.85億元，平均日虧約2.3億。

中新網報導，「三桶油」半年報顯示，中國石化營收最高，為1.26兆元，年增22.1％；中國石油緊隨其後，營收1.2兆元，年增28.8％；中國海洋石油營收最少，為1102.33億元，年增47.8％，營收增幅在「三桶油」最大。

在淨利潤方面，中國石化實現淨利391.53億元，上年同期虧損230.01億元；中國石油實現淨利530.4億元，上年同期虧損299.86億元。中國海洋石油實現淨利333.3億元。經計算，三桶油2021上半年合計營收約2.57兆元，日賺約6.9億元。

三桶油中，中國石油淨利潤最高。中國石油解釋稱，2021年上半年，隨著疫情防控形勢有所好轉，世界經濟呈現復甦態勢，全球石油市場需求明顯回暖，國際原油價格總體持續提升，平均價格比上年同期大幅增長。

另外，在官方低碳要求下，「三桶油」也加碼新能源業務。中國海洋石油董事長汪東進表示，當前，中海油在新能源業務佈局主要為海上風電，陸上太陽能和陸上風電是中海油下一步的發展重點，後期會提高投資比例。

中國石油稱，將推進太陽能加油站、充換電站、加氫站、綜合能源服務站建設，努力提升市場份額。中國石化指出，聚焦天然氣跨越式發展，加快推進重點產能建設，大力提高儲量動用率和採收率。