為使學前教育資訊更完整，教育部近日於全國教保資訊網新增「學前特教專區」，提供最新的學前特殊教育相關計畫、法規及資源等資訊，家有學前階段幼兒的家長可以從幼兒／家長資源區瞭解早期療育及學前身心障礙學生的鑑定、優先入園、輔導及就學補助等相關資訊。

教育部訂有「學前特殊教育推動計畫」第四期五年計畫，持續提升學前特殊教育的服務量能，並推動早期療育。為提供各界即時查詢相關資訊，教育部整合相關資源後，於全國教保資訊網民眾網頁建置「學前特殊教育專區」，分為學前特教計畫及相關法規、幼兒╱家長資源區、教保服務人員提升專業知能資源區、幼兒園資源區、政府特殊教育資源區等5類資訊。

民眾如想進一步詢問學前特殊教育相關協助，也可在網站上查到各縣(市)諮詢、申訴服務或據點服務的管道；此外，專區也提供教保服務人員進修及研習管道等資訊，幼兒園亦可在此瞭解政府提供的學前特教支持服務及補助措施，服務更全面。

教育部國教署指出，未來會持續更新學前特殊教育資訊，希望透過網站的即時服務，觸及更多需要協助的家庭，讓家長、教保服務人員、幼兒園獲得更多支持，可至全國教保資訊網╱學前特教專區瞭解詳情。