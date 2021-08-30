中華職棒傳奇人物王光輝於8月30日上午肝癌辭世，享年56歲。中信兄弟球團隨即發表聲明：「一早接獲這個沉痛的訊息，非常遺憾，深受球迷喜愛且敬重的王光輝前輩離開了大家。謝謝大家對王威晨的關心，也希望大家給家屬一點時間與空間整理，今天球隊是休假日，關於後續相關協助事項，球團與威晨討論後會再向外界說明，謝謝。」

王光輝之子王威晨也在臉書與IG哀悼父親，王威晨現效力中信兄弟，並且是球隊隊長，繼承父親的綽號被稱為「萬人迷二世」。

星期一是職棒休兵日，這個消息對球迷造成重大打擊，畢竟身為兄弟迷，特別是對第一批接觸中華職棒、伴隨職棒長大的球迷而言，王光輝的大名無人不曉。

有球迷在臉書表示：「令人震撼的消息，王光輝是我第一個崇拜的球星，當年南區專科聯考作文『談偶像』還是以他為主角，少了2分滿分......」「怎麼會這樣啦，最愛的萬人迷，記得你還在球場上打拼的時候，在台中球場還跟你握過手。」「看了好鼻酸，從職棒三年開始看兄弟，萬人迷始終是很敬佩的球員，太不捨了⋯」