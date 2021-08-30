新北市長侯友宜昨（29）日防疫會議表示，全市新增11例，Ct值多大於30，研判應為舊案且不具傳染力，他呼籲中央針對此類Ct值高的個案，應建立處理流程機制。行政院長蘇貞昌30日回應，近期案件滿多，仍要按照原先規定實施，侯友宜今表示，該如何把確診數降到最低，是中央、地方一起面對的事情。

侯友宜今視察蘆洲鴨母港溝表示，目前Ct值多大於30，新北市用嚴格的標準檢視，擴大匡列、篩檢，就像受影響的板橋大遠百篩檢出來1688位都為陰性，中央要不要用新的方式，這都是中央、地方一起來面對的問題。社區感染已經那麼久了，面對很多的案子，都是零星個案，該如何把確診數降到最低，都是大家要面對事情。

媒體提問，是否是因為開學在即，怕影響小朋友，才向中央提出建議？侯友宜表示，三峽個案非常特殊，12個人CT值大於30，都沒有傳染力，疫調看起來比較難追查，因為看數據可能已經感染一段時間了，新北一直用更嚴格規則去看待，以此案為例，三峽就啟動社區大量篩檢機制，共篩檢2321人。

侯友宜表示，板橋大遠百經過這兩天的篩檢，共篩檢出1688人，今天早上市府再一一確認臨時員工、正式員工名單，目前名單都沒有問題，板橋大遠百業者持陰性證明才可入場，今天11時可開業。