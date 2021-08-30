公費疫苗預約平台28日起開放民眾意願登記BNT，截至29日下午1點，登記BNT的民眾高達283萬3894人，但有還沒打過疫苗的民眾上網發現，登入系統後竟顯示「已施打第一劑莫德納」，讓她傻眼，直呼「現在搞得完全不能打疫苗了」。

一名網友日前在臉書「爆料公社」發文，指她朋友一直在等莫德納第一劑，卻遲遲等不到，好不容易28日開放BNT的選項，但當天進入系統核實身分後，竟然出現「已施打第一劑莫德納」的註記，讓她朋友當場傻眼，加上指揮中心尚未開放混打，導致朋友無法加選BNT。

原PO指出，朋友查了健保快易通後，上面註記是在「仁愛醫院」施打，打1922詢問後，都說要找衛生局或醫療院所確認資料是不是登記錯誤，他們無法協助解決，朋友因為這樣搞到現在完全不能打疫苗，還要自己處理，氣炸「系統到底是怎麼了？是因為七月到了，所以出現靈異事件嗎？」，好奇有沒有人遇到一樣的情形。

原PO友人28日上網要加選BNT，竟然出現已打過第一劑的註記。(翻攝自爆料公社)

對此，網友紛紛留言：「之前也有人發生類似的事情」、「不意外，我連打疫苗專線一小時都沒通」、「很多人都這樣」，還有人懷疑「健保卡被盗用了？」、「疫苗被偷打了」，「會不會被之前特權人士冒用名單」。

拖了2天，原PO表示今天系統終於更正了，最後解決的關鍵是打給里長求助，因為1922一直打不進去，之後由里長繼續往上通報，經過一天查證，今天終於更正回來，也完成加選，「至於為什麼被誤植，應該只有天知道了」。