華碩(2357)今宣布與新竹臺大分院宣布雙方簽署合作備忘錄，將以AI創新科技深化醫療語音辨識系統，快速完成精準病歷紀錄，提供高效能臨床服務及行政會務工作，開創語音病歷新紀元。此外，新竹臺大分院也同步導入華碩Zenbo Junior平台，發展社區高齡長者關懷與長照規畫願景。

此次華碩與新竹臺大分院合作之醫療語音辨識系統，醫事人員能以「說即寫」的語音方式來製作病歷及會議紀錄，打破傳統的手寫或繕打方式，在向病人問診、說明或衛教的當下，也同步完成了病歷書寫，將是醫療病歷史上的一大重要突破。而Zenbo Junior成功整合語音與語意解析、影像辨識、路徑規畫等技術，於健康醫療、教育與金融等場域皆發揮創新應用，此新竹臺大分院合作案預期將為長者照護品質挹注嶄新能量。

華碩營運長謝明傑表示：「科技創新是發展智慧醫療、提升長者照護服務品質與增進醫務工作效能的重要關鍵。華碩致力為全球使用者創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感，將與醫護共創智慧醫療新典範。」

新竹臺大分院余忠仁院長表示：「面對後疫情時代，未來醫療與人工智慧結合更是刻不容緩。我們很高興與華碩合作，協助醫護及行政人員，在病歷紀錄、表單紀錄及會議紀錄方面，能更精準快速，大幅節省時間增進工作效率，並共同整合遠距協作、行動醫療及人工智慧，透過創新科技來發揮醫療最大綜效。」

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示：「AI是智慧醫療致勝關鍵之一，我們很榮幸與華碩聯手，透過各項創新科技的導入，將可減輕醫護工作、提升醫療品質與醫病溝通。而因應高齡化長者的照護服務需求，採用Zenbo Junior平台，盼藉由雙向互動、遊戲與認知訓練，延緩長者認知退化，也提供家屬喘息的機會，更透過自然語音互動，促進醫療照護產業創新與發展。」

新竹臺大分院余忠仁院長亦表示：「為推動智慧醫療，今年五月不僅成立『新竹臺大分院智慧醫療創新中心』，並於生醫醫院竹北院區打造場域供合作方測試展示，以利研發成果導入臨床應用，落實相關合作案。未來亦持續結合產業及學術資源，將科技應用於醫療服務，推動更多前瞻性合作，提升國人健康福祉與臺灣醫療產業升級。」