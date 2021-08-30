國際廢鋼價格走穩，鐵礦砂價跌深強彈，市場鋼筋買盤持穩，豐興(2015)本周廢鋼、鋼筋以及型鋼產品全面以平盤開出；成本面的廢鋼，以及產品的鋼筋，價格都是連續第二周持平。

回顧上周，國際廢鋼價格走穩反彈，加上市場買盤回溫，豐興上周廢鋼、鋼筋以及型鋼產品全面以平盤開出，鋼筋終止前兩周的跌勢。

本周隨著主要的國際原料價格多走揚以及買氣回穩，豐興原料收購價開平，廢鋼收購價維持平盤，鋼筋同步以平盤開出；本周全數開平盤，最新廢鋼收購價持穩於每公噸1萬1400元；鋼筋平盤為每公噸2萬2600元。型鋼產品維持續持穩平盤為每公噸2萬7000元。

近期主要原料之國際廢鋼原料行情回穩，僅日本2H廢鋼小幅回檔5美元至每公噸475美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價持平於每公噸450美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸139.55美元大幅反彈至156.95美元。