警方與女行員機警發覺成功阻詐。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市鐘姓女子日前到清水區中市路某銀行，臨櫃向女行員表示朋友急需用錢準備匯款30萬元，該名機警女行員發現鐘女神情緊張，疑遭詐騙，暗中報警求助，同時安撫鐘女情緒拖延時間，警方到場後與對方通話並要求開視訊，對方心虛掛電話，鐘女終於恍然大悟。

清水警分局清水派出所日前獲報後，員警黃文麒、王育琪獲報趕到現場了解，43歲鐘女稱在網路上認識一名朋友，向她表示急需要用錢，請她至銀行匯款30萬元，鐘女出示手機對話，警方發現與詐欺手法相似，與女行員等人聯手解釋詐騙損失金錢案例，但鐘女仍不相信。

警方請鐘女聯繫對方，由警方詢問對方公司及身分，對方無法回答，還嗆警「派出所怎麼了嗎？有違法嗎？」還要求警方出示證件，最後，警方要求開視訊對話，慘遭掛斷電話。

鐘女此時才恍然大悟，自己真的遭詐騙，幸好警方與女行員機警發覺成功阻詐，保住鐘女的辛苦錢。

清水警分局清水派出所所長洪志仁表示，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，民眾如接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，避免受騙上當。此外，警方與金融機構將持續合作，執行關懷提問，發揮共同打擊犯罪預防詐騙的功效。