9月1日就要開學，教育部今天表示，將在開學日送給全國小一和幼兒園大班的孩子與家長一份《我和我的孩子》親職教育開學禮袋，陪伴孩子和家長一起迎接下一階段的學校及家庭生活。

教育部潘文忠部長表示，孩子是家長們最甜蜜的負荷，隨著孩子成長所帶來的教養責任，不論是幼兒期或學齡期，家長總是想著孩子需要什麼？如何做對孩子最好？《我和我的孩子》親職教育系列手冊從家有幼兒園、國小孩童的家長可能面臨的親職課題出發，協助家長能更了解自己以及孩子。

教育部發行出版的《我和我的孩子》幼兒篇與國小篇，針對幼兒階段、低、中、高年級家長設計共有4冊，從家長可能遇到或困擾的親職教養問題著手設計，手冊設計超過80個親職課題，透過簡單易懂的條列式小提醒，幫助家長快速檢視自己、孩子及親子互動的需求，輕鬆學習親職知能及技巧。

《我和我的孩子》提供家長與孩子互動的知識，例如：我該怎麼跟年幼的孩子溝通？我該如何幫助孩子做好幼小銜接的準備？怎麼幫助低年級孩子適應學校生活與融入群體生活？如何培養中年級孩子的責任感？我的孩子常頂嘴，怎麼辦？擔心準備進入青春期的高年級孩子，長不高？會不會交到壞朋友？

教育部表示，《我和我的孩子》開學禮袋，8月中旬已邀請蔡阿嘎搶先在YT頻道開箱介紹，有不少民眾分享過往的親子互動經驗、或是留言期待9月1日開學收到這份禮袋，也有敲碗國、高中階段的親職手冊，以及提議出版《我和我的爸媽》給孩子的手冊。在各界的熱烈回饋下，青少年篇親職手冊預計於111年出版，希望協助更多家長在面臨孩子成長到不同年齡階段時的教養需求。

《我和我的孩子》親職教育系列手冊，上架在教育部家庭教育資源網－教育推廣－出版品專區（https：／／urli.ai／vv2p915i），有興趣的家長和民眾線上閱覽或免費下載檔案。