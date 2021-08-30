繼萬事達卡今年初開通手機感應收款服務「Tap on Phone」，主打「手機就是刷卡機」的應用後，VISA今日宣布跟進，正式與環匯亞太推出手機感應收款服務，因應感應交易強勢消費者行為，能協助小微商家創新突圍，搶占疫情下的數位契機｡

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，隨著Tap on Phone服務面向的多元普及，大幅提升國內數位支付環境。根據萬事達卡最新調查，在疫情發生後有75％消費者提升行動支付的使用率，顯示相較於現金支付，民眾主動採用感應式支付意願提升，面對這種「回不去」的新生活方式，將更積極協助商戶導入手機感應收款服務。

萬事達卡統計，「Tap on Phone」開通至今商戶數不僅呈倍數成長，其中，原本以收現金為主的個人計程車行，也大量加入手機感應收款服務行列，已佔萬事達卡「Tap on Phone」商戶數近15％，萬事達卡第4季起更將擴大商戶服務範圍，持續導入市場商圈、計程車隊、直銷業務、導遊、連鎖零售業等更多元通路。

萬事達卡表示，隨著疫情趨緩，包括餐廳內用、各種活動、觀光景區禁令逐步放寬，近期出遊人潮湧現，包括台南安平商圈逾百家商戶，也開始加入萬事達卡「Tap on Phone」行列，希冀提供消費者最便利與安全的消費環境，迎戰疫後觀光潮。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，根據台灣Visa今年7月數據，每10筆交易即有8筆是感應支付，Visa將透過多元數位場景，迅速投入涵蓋餐廳、食品外送及展覽參展商等，並陸續推廣至其他行業，與政府共同推廣行動支付應用，提供大眾共享普惠金融。