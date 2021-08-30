吳亦凡日前因網紅都美竹爆料酒局選妃，經警方介入調查後，以涉嫌強姦罪被批准逮捕，吳亦凡事業全面崩壞後，網友起底曾有不少女星和他傳緋聞，其中23歲的新生代女星秦牛正威2年前被拍和吳亦凡在街上牽手逛街，讓秦牛正威名氣大漲，今(30日)她忍無可忍發文，透露2年前受到網路霸凌，還有網友為此轉帳打錢給她，但不忘加罵一句「蕩婦」。

2019年8月30日大陸八卦媒體曝光吳亦凡有新戀情，被拍和一名美女在路上牽手約會，最後一同回到住處，疑似同居，網友順勢起底該女身分，指出她就讀於北京電影學院，和宋祖兒是同學，微博名稱叫「鹿依luna」，本名則是秦牛正威，2016年就參加海選出道，但她當時未走紅，便回學校念書，更曾客串過《延禧攻略》飾演小宮女。

秦牛正威兩年前被拍疑和吳亦凡約會同居。（圖／翻攝自Luna秦牛正威微博；達志影像）

然而讓秦牛正威走紅的是和吳亦凡的緋聞，但消息爆出的隔天女方就發文稱：「一直很尊重吳老師，沒交往」，近日吳亦凡出大事，甚至被爆出性癖好，引來許多網友調侃疑是吳亦凡舊愛的秦牛正威，今相隔爆出戀情兩周年，秦牛正威上午發長文表示兩年前的今天是她命運的轉捩點，「當時有人往我支付寶裡轉帳，每次轉帳0.01元帶一句蕩婦羞辱的話，一晚上我收了快兩百(約新台幣860)哎」。

秦牛正威回憶，自己後來被不少網友去學校官網抹黑，要求校方開除她，還有人散布假消息，或酸她可以去演「綠茶婊」的角色，她沒因此得到憂鬱症，只是變得更加安靜，不喜歡接觸人群，如今兩年過去，她收到很多人的道歉，也想過要為自己澄清，但決定釋懷，「今天終於暢快地說完這些，不會再提，也將徹底放下，好好的做自己。行得正，站得直，與影子共存。腳踏實地，一步一脚。經得起放大，受得了質疑。既是句號，也是起點。『沒關係，答案都在時間裡』」。

見此，網友回應：「去看守所看吳籤吧」、「她大概是吳籤事件唯一的受益者」、「財富密碼，女權覺醒」、「好了好了，現在是作品說話的，都有點名氣了，搞搞作品吧」、「客觀上，首先當時和吳籤一起牽手的是你啊，你們最起碼是曖昧階段吧（雖然沒必要那這件事來說你，你也是頂多對一個男人有好感而已，但是你也沒必要講的好像這件事沒發生過吧？？第二，你因為和吳籤的緋聞一躍成為了小明星，有綜藝上，有戲拍，有錢賺，為什麼還要......）」。