美國29日二度空襲恐怖份子後，阿富汗首都喀布爾今（30）日傳出有數枚火箭飛越上空，目標攻擊喀布爾機場，目前據傳造成1名孩童喪命。

Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I — Satish Cheney (@SatishCheney) August 30 2021

綜合印度新德里電視台（NDTV）等外媒報導，喀布爾今日早晨傳出有數枚火箭飛越上空，住在機場附近的民眾隨後聽見飛彈防禦系統啟動的聲音，影片顯示機場附近有濃煙竄起。

Rockets fly across the Afghan capital as US races to complete its withdrawal



President Joe Biden has set a deadline of Tuesday to withdraw all US forces from Afghanistan drawing to a close his nation's longest military conflict https://t.co/ej3aBVQzqb pic.twitter.com/Vd0ENsopvt — AFP News Agency (@AFP) August 30 2021

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，一名美國官員證實，至多5枚火箭彈朝向喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）發射。

俄羅斯衛星通訊社引述阿富汗媒體指出，火箭彈攻擊至少造成1名孩童身亡，沒有美國人傷亡。

火箭彈發射後，美軍也啟動迫擊炮彈系統（Counter Rocket Artillery and Mortar，C-RAM）防禦，不過美國廣播公司新聞網指出，目前尚不清楚是否所有火箭彈都已被成功攔截。

Several rockets hit Kabul city Monday morning.



Eyewitnesses say the rockets were fired from a car in the Khairkhanah toward Kabul airport.



No details on casualties and damages yet.#ArianaNews pic.twitter.com/RFHvFzCPsN — Ariana News (@ArianaNews_) August 30 2021

另據阿富汗媒體Ariana News報導，目擊者描述火箭彈是由機場附近的一輛轎車射出。印度媒體《今日印度》（India Today）引述阿富汗當地Asvaka通訊社指出，喀布爾一座大學Khorshid Private University附近的一輛轎車往機場方向發射了火箭彈，不過這些火箭彈最終被機場的防禦系統擊退。

因應呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）可能再度對喀布爾機場發動恐攻，美國昨（29）日出動無人機空襲ISIS-K炸彈客的座車，雖然暫時弭平了機場恐攻危機，不過據傳也造成阿富汗平民一家9口喪命，目前該項消息尚未獲得美方證實。

呼羅珊伊斯蘭國自殺炸彈客26日在喀布爾機場艾比門附近引爆炸彈，造成13名美軍喪命，超過170名阿富汗人喪生，美國總統拜登誓言追緝凶手。