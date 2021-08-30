美國29日二度空襲恐怖份子後，阿富汗首都喀布爾今（30）日傳出有數枚火箭飛越上空，目標攻擊喀布爾機場，目前據傳造成1名孩童喪命。

綜合印度新德里電視台（NDTV）等外媒報導，喀布爾今日早晨傳出有數枚火箭飛越上空，住在機場附近的民眾隨後聽見飛彈防禦系統啟動的聲音，影片顯示機場附近有濃煙竄起。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，一名美國官員證實，至多5枚火箭彈朝向喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）發射。

俄羅斯衛星通訊社引述阿富汗媒體指出，火箭彈攻擊至少造成1名孩童身亡，沒有美國人傷亡。

火箭彈發射後，美軍也啟動迫擊炮彈系統（Counter Rocket Artillery and Mortar，C-RAM）防禦，不過美國廣播公司新聞網指出，目前尚不清楚是否所有火箭彈都已被成功攔截。

另據阿富汗媒體Ariana News報導，目擊者描述火箭彈是由機場附近的一輛轎車射出。印度媒體《今日印度》（India Today）引述阿富汗當地Asvaka通訊社指出，喀布爾一座大學Khorshid Private University附近的一輛轎車往機場方向發射了火箭彈，不過這些火箭彈最終被機場的防禦系統擊退。

因應呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）可能再度對喀布爾機場發動恐攻，美國昨（29）日出動無人機空襲ISIS-K炸彈客的座車，雖然暫時弭平了機場恐攻危機，不過據傳也造成阿富汗平民一家9口喪命，目前該項消息尚未獲得美方證實。

呼羅珊伊斯蘭國自殺炸彈客26日在喀布爾機場艾比門附近引爆炸彈，造成13名美軍喪命，超過170名阿富汗人喪生，美國總統拜登誓言追緝凶手。

文章來源：Rockets Heard Flying Over Kabul As US Races To Complete Withdrawal
文章來源：Rcokets fired towards Kabul airport repelled by defence system
文章來源：Five Rockets Fired at Kabul Airport Intercepted by US Air Defence System - Reports
文章來源：Multiple rockets fired in attack on Kabul airport

美無人機空襲IS炸彈客 平民一家9口慘被炸成碎片 塔利班火大
拍片痛批美搞砸撤軍阿富汗 美陸戰隊軍官慘遭解職
影》路透名記者用生命報導阿富汗 被隊友拋下慘遭塔利班亂槍毀屍

#阿富汗 #火箭 #喀布爾機場 #數枚 #美國