高雄市前金區莊姓夫妻雙屍命案！死者兒子因連續2天聯絡不上父母，由於屋內燈火通明、冷氣還在運轉，大門卻反鎖，警消和死者兒子破門後，驚見74歲母親倒臥1樓血泊中，已明顯死亡，75歲父親則在4樓輕生！檢警調查後，發現林妻是遭榔頭重擊頭部不治，在一樓廚房找到行兇的榔頭，莊男殺死妻子後，再畏罪輕生，由於莊男和妻子分居10多年，今年4月間才從台中搬回高雄和妻子同住，檢警將追查殺人動機。

新興分局前金分駐所警方29日約23時50分許接獲民眾報案，指轄區前金區鼎盛街一處民宅有人在屋內可能發生意外，請求警方協助，警方到場後，報案的莊姓男子說，他住在台南，因為2天聯繫不上父母，有點擔心，於是先請阿姨來看後，敲門無人回應，但家裡的燈卻都亮著，冷氣也還在運轉，他和弟弟擔心父母發生意外，連夜從新竹與台南趕到高雄。

檢方表示，現場發現男性死者無明顯外傷，是輕生狀態。女性死者頭部有一處外傷，陳屍地點及房屋處多處血跡噴濺痕。現場遺留有一把榔頭，疑似行兇工具，且現場門窗緊閉反鎖，尚無發現外力介入跡象。針對死者兒子表示，父母雙方感情長期不睦，是否是丈夫行兇殺妻後再輕生，後續還要調查，死因要待週四上午解剖確定。

當時警方先從窗戶從屋裡查看，赫見屋內74歲林姓婦人倒在一樓客廳的地上，於是和消防人員破門而入，發現林婦後腦有遭敲擊的血跡，已氣絕身亡；警方逐樓查看，在4樓驚見75歲的屋主莊姓男子已身亡。

警方在屋內查看，發現當時大門深鎖；門窗緊閉，無遭人破壞跡象，研判可能是莊男將妻子殺死後，再畏罪於4樓輕生，今天上午檢察官到現場勘驗後，隨即至殯儀館進行死者遺體初步相驗。

據了解，死者莊男曾和林妻分居10多年，一人在台中居住，今年4月間拖著病體，搬回高雄和妻子同住；死者鄰居表示，莊男夫妻感情看起來不錯，常見他們一起去愛河散步，27日上午還曾看見莊男外出；也有鄰居透露，莊男夫妻幾年前曾分居，林妻在市場擺攤，後來夫妻感情似乎恢復，最近又一起同住，沒想到會發生此意外。

為查明莊氏夫妻死因，檢警今天上午在高雄市立殯儀館會同法醫相驗，對於一夜之間驟失雙親，死者2名兒子神情哀戚出現在殯儀館，等候檢警相驗結果。

由於死者林妻頭部遭重擊，倒臥血泊中死亡，警方在搜索屋內時，在一樓廚房找到沾有血跡的榔頭，研判莊男先以榔頭重擊妻子頭部後，再畏罪輕生，將進一步調查殺人動機。

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