極端天氣越演越烈，每天都在世界各地不斷上演，台灣青年氣候聯盟長期關注氣候變遷，但也指出，現行政府在因應氣候變遷的政策制定、議題討論上，兒少參與度嚴重不足，知情權也被剝奪，兒少應該有權利向政府提出青年的看法，畢竟現在的政策後果將由下個世代來承擔。

台灣青年氣候聯盟今(30)日召開「減少碳排、世代攏來」線上記者會，2021年，世界各地發生極端天氣，在台灣歷經大規模乾旱的台灣青年，對氣候異常的衝擊歷歷在目，聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)於台灣時間8月9日發表的最新科學報告(AR6)，引發各界注目，更證實了青年的擔憂。

台灣高中職學生自治聯盟的邱毓婷表示， 青少年學到全球暖化和極端氣候，我們都在課堂上學到這些事情，但能源枯竭、海平面上升、碳排超標等議題往往在課堂後就很少關注，但是環境仍在卻一點點被破壞，我們卻一點感覺都沒有，可見氣候議題得資訊對兒少不是那麼友善，以至於對這些事感到陌生，也缺少後續的行動，環境議題應該適用所有年齡。

另外，很多環境議題的公聽會兒少都未被邀請，我們的知情權不知不覺中也被剝奪了，身為要承受決策後果的世代，相當不公平。

國立馬公高中楊文翰同學指出，氣候變遷不再只是環團關注的議題，而是身為地球公民的我們都要參與，人為破壞等讓海洋生態受到嚴重傷害，很可能再也無法復原，澎湖比較能體會到的是珊瑚白化，政府在經濟發展和環保要並行，青年訴求應該被看到，不要為了追求經濟而犧牲下一代的未來。

新北市立安康高中國中部同學聞英佐說，乾旱澇災、森林大火已經告訴我們全球暖化是進行式，但現在相關政策制定及議題討論上，兒少參與度嚴重不足，就算有相關管道也不是太友善，而現行教育體制下，在環境教育上是相當缺乏的，環境議題是未來必須要有的素養，不該只是被老師在課堂上草草帶過，或是枯燥乏味的宣講或徵稿比賽，兒少應有加入公共事務的能力，讓參與族群不再被侷限。

台灣青年氣候聯盟預告，將在今年9月25日發起青年抗暖大遊行，針對政府各部門，提出7大訴求，並透過記者會來號召社會各界共同響應。