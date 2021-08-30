34歲韓流男神李敏鎬2017年底與秀智分手後，今（30）日再爆新戀情，被最強韓國狗仔「Dispatch」（D社）拍到和女團MOMOLAND出身、去年轉為演員妍雨甜蜜約會，指出2人已交往5個月，本月1日妍雨25歲生日，男方還刻意前1天晚上就約女方到家中一起等到凌晨0時，搶當第1個為她慶生的人。

報導中也提到，雙方共同好友透露，他們因喜歡打電動、看電影等共同興趣，讓彼此的關係變得更親密，而2人的家更是走路只需5分鐘的距離，現在疫情期間主要都在李敏鎬家中約會。李敏鎬身邊友人還說，他對愛情一直都很坦率，不太會去在意外界的眼光，享受在外面約會，不是那種躲躲藏藏的類型。李敏鎬也被拍到親自開車接妍雨，一起去看深夜電影和兜風。

對此，李敏鎬方面不到半小時便火速澄清，透過經紀公司MYM娛樂否認了與妍雨的戀情，表示只是認識的朋友，不是戀人關係，更補充被拍到的當天也不只有他們2個人，旁邊還有其他朋友在。