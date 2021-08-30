今年學生在新冠疫情（COVID-19）的影響下而渡過了一個最長的暑假，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，學生進到學校後仍須配合學校的防疫措施，包括：持續戴口罩、勤洗手、保持社交距離、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，並避免午餐共用餐具與做好教室的環境消毒、教室保持窗戶打開通風等，下課可以到戶外動一動，鼓勵運動增加免疫力，並作息正常適度放鬆，共同維護校園師生健康。

九月一日是各校開學日，家長們面對孩子上學難免會有些壓力，特別是對於第一次離開家庭上幼稚園或是國小新生，今年因為疫情影響而取消了讓家長在開學日陪同進教室，更增加了家長和孩子在開學前的焦慮，張自強主任提供建議供家長們參考，希望能幫助孩子來降低新環境的不適應，快快樂樂的上學去。

1. 在開學日前先讓孩子熟悉環境，可以提前先去幼稚園或國小玩遊戲器具，熟悉未來的環境，以降低陌生感減少焦慮。

2. 父母跟孩子約定要遵守，例如：說好幾點離開幾點接回要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊。

3. 若有鄰居或家中手足同一所學校時，可以相約一起上學，降低對陌生環境的影響。

4. 上學初期可攜帶家裏常玩樂的玩具或玩偶，讓自己家裏熟悉的玩偶陪伴孩子上課，可以增加在學校時的安全感。

張自強也提醒家長，在帶孩子去上學的初期父母不能心軟，但也不能威脅孩子。最怕的是父母要離開時孩子一哭就捨不得走，需要對孩子說明父母要上班了，下課會來接，給孩子信任感和保證。此外，盡可能在孩子上學初期能提早來接孩子，同時在老師面前稱讚和鼓勵，共同協助建立老師是朋友的角色。而回家後可以給予適度正向回饋及關心，透過今天孩子在學校生活分享，表達對孩子的支持，一同安心度過開學期間的不適應，開始快樂學習。