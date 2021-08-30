最初是以歌手身分出道的女星簡沛恩，轉戰戲劇界有成，曾拍過多部人氣八點檔，如《台灣龍捲風》、《白色巨塔》和《神機妙算劉伯溫》等，她在2013年一度淡出螢光幕，將副業經營得有聲有色，如今46歲的她未婚，但這些年過得很好，活出單身貴族的自信。

簡沛恩曾有幾年淡出演藝圈，直到這兩年才又回歸，投身拍攝本土劇，表現仍相當出色，而私下生活，46歲的她抱持不婚不生主義，日前曾坦言30多歲時想過要生個孩子，但又不是為生而生的人，看朋友身旁有孩子雖然會覺得羨慕，但也不是全然的遺憾，她有毛小孩也很滿足，同時享受當下所擁有的，把日子過得開心滋潤。

單身的簡沛恩，日前在七夕情人節po文，呼籲「對自己好一點，把花費在不值得的人事物身上的時間，拿回來花在自己身上」，被大批女性讚爆，前天她又po文分享心情，表示自己連續忙了幾週末，沒有好好給自己時間休息，這兩天抓到空檔，決定走自然路線，「在陽台吹吹風，把花草整理一下，看看天空，放個空，說穿了，就是耍廢日啦」。

簡沛恩自嘲是「耍廢補充被消耗的能量」，隨著休息文，貼出了美美的近照，淡妝的她看起來氣色很好又年輕，一點看不出已經46歲，但看似美麗的照片，卻驚悚曝光她光滑前臂上，有條長長的傷疤，引來藝人好友方馨關心：「刀疤？」，簡沛恩倒是一派淡定表示：「忙到不知道手臂什麼時候被劃傷的」，還附上個笑臉符號，看來見怪不怪。