針對鄭文燦的「林智堅不在桃園的政治版圖裡！」之說，林智堅回應表示，根本是「本來無一物，何處惹塵埃」。（陳育賢攝）

針對桃園市長鄭文燦對於下屆桃園市長人選所作的發言「新竹市長林智堅目前不在桃園的政治版圖裡！」之說，林智堅30日不再沉默的回應了，他說，根本是「本來無一物，何處惹塵埃」，強調基於對家鄉的使命感，沒有打算到桃園參選。

鄭文燦任期明年底屆滿，各方關注接班人選，近日他也頻頻對此發言，昨天更罕見的針對長期被點名可能轉戰桃園的林智堅說出重話表示，「林智堅目前不在桃園的政治版圖裡！」

此言論一出引發各界討論，包括桃園市長人選是否已有定論？燦、堅二人的關係是否生變？黨中央對於林智堅是否有其它位置的安排，是否入閣還是再轉戰新竹縣等其它縣市？地方政壇與基層是一連串的問號。

林智堅今天上午特別舉行記者表示，不管是媒體報導或地方討論，他表示感謝，但現在有防疫工作，市政工作也一直在推動，他過去就一直表達現在是市政優先、防疫工作優先，個人的下一步不是優先考量的事情，他的任期則還有400多天，他要全力以赴，是市民對他的期待，也是他自己衷心的期待。

對於上周有1份內閣名單被轉傳與報導，這兩天又有他是否要到桃園參選的議題，他要清楚告訴新竹市民，包括這份內閣名單說他要接任文化部長等疑問，都已在第1時間被總統府駁斥，因此這個訊息不攻自破，他重申一切都是以訛傳訛，過去沒人和他討論過相關工作。

而被傳要到桃園參選的議題，林智堅表示，這幾年來他在中央支持下，有很多建設在進行，看到建設完成後帶給市民的美好，他一直覺得時間不夠用。他強調，基於對家鄉的使命感，他沒有打算到桃園參選的想法，這根本是「本來無一物，何處惹塵埃」！

另，鄭文燦給外界印象是處事圓融，昨天的政治版圖之說是罕見的「重話」，外界也質疑兩人的關係是否生變？

林智堅則表示，大家不必擔心，他們的交情很好，他和桃園有獨特的淵源，他太太從小求學階段在桃園成長，岳母還住在桃園，他也有到桃園參加活動，不論是北水南送的桃園管線工程、疫情時對醫護的慰勞，他都常到桃園，他和鄭文燦的交流非常頻繁。

至於網路盛傳，「現在新竹縣民很羨慕新竹市，希望林智堅參選下屆新竹縣長！」一說，他也表示，這個訊息也是一樣一直不斷被討論，地方也有很多不同說法，很多事情都在時間過去後驗證真假，對他來說竹縣市是密不可分

的，他也謝謝新竹縣民對他的肯定和支持。