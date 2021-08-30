傳出蘋果看好衛星通訊趨勢，下一代iPhone 13支援低軌道衛星通訊，加上台灣交通部也正式啟動衛星頻譜執照釋出加速計畫，使得低軌衛星話題再度獲市場熱議，昇達科(3491)盤中上漲近3%，台揚(2314)早盤衝高、大漲逾9%，站上60元大關，盤中漲幅收斂到4%附近，啟碁(6285)上漲近2%。

天風國際證券分析師郭明錤爆料，蘋果看好衛星通訊趨勢，下一代iPhone 13硬體規格可望支援低軌道衛星通訊，讓用戶不在4G、5G覆蓋範圍內時，也能透過衛星通訊通話與傳訊。

台灣部份，交通部也在8月中旬最新修訂通過的「無線電頻率供應計畫」，決定釋出低軌道衛星及同步衛星頻譜，正式啟動衛星頻譜執照釋出加速計畫，並預定2022年發出國內首張低軌道/同步衛星頻譜執照，同時將開放國際衛星業者與國內拿到28GHz頻段的電信公司合作。

低軌道衛星自去年底開始在網通界被廣泛討論，所謂的衛星通訊是依照運行地球軌道的距離從高到低排序，依序為低軌道(Low-Earth Orbit, LEO)、中軌道(Medium-Earth Orbit, MEO)、同步軌道(Geostationary Orbit.GEO)，由於低軌道衛星距離地球僅有幾百公里距離，相對位置不高，所以延遲性更小。

根據SpaceX網路資料指出，低軌道衛星也是5G行動通訊最佳輔助方案，可以解決通訊上死角問題，隨著通訊技術的演進，且目前全球衛星發射覆蓋率僅15%，後續衛星設備採購商機仍相當驚人，預計2027年前總共發射1.2萬顆低軌道衛星，在未來發展商機值得期待。

目前全球低軌衛星的領先廠商有SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon，也均為台系網通相關的潛在客戶。TrendForce也預估，到2022年全球產值將達2950億美金、年成長3.3%。