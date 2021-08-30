前兄弟象總教練王光輝今(30)日癌逝，享年56歲。根據王光輝兒子王威晨說明，父親王光輝在去年季末就已經確診肝癌後期，雖然持續嘗試各種治療，但在幾個月前病情逐漸加劇，在上週四轉入安寧病房後，於今早辭世，留給球迷無限哀思。

●肝癌每年奪走約7千人性命 早期發現仍是抗癌關鍵

在台灣，肝癌是影響國人健康甚鉅的重大疾病。根據行政院衛生福利部的統計，20多年來「肝癌」一直蟬連全國10大癌症死亡原因前2名，更是男性癌症死因之首，每年因肝癌而死亡的人數約7000人。

更值得注意的是，肝癌患者確診年齡大多在50、60歲左右，又以男性居多，往往是家庭中主要的經濟支柱，一旦罹病常造成整個家庭為之大亂。肝病防治基金會特別指出，有一群肝癌的高危險群，比一般人更容易得肝癌，包括：

1.肝硬化病人。

2.慢性肝炎病人。

3.B型肝炎及C型肝炎慢性感染者。

4.家族中有人罹患肝癌者。

109年國人死因統計結果，十大癌症中，肝癌已連續41年排名前2名。(圖/衛福部資料)

●B型、C型肝炎患者 絕對需要定期檢查

根據研究結果顯示，B型肝炎及C型肝炎是引起肝癌的主要原因。衛福部數據指出，每年死於肝癌約7000人中，就有60%-70%是B型肝炎引起的，20%-30%是C型肝炎所引起，感染B型或C型肝炎之後，有一部份人會變成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌，堪稱是肝癌培養皿，絕對不能輕忽。

●肝癌可能出現的症狀 醫：一半確診者會腹瀉

肝臟被稱為沉默的器官，日常幾乎沒有痛覺，等到有不舒服時，往往已經有大問題。如果身體有這些異狀，不管是不是B型、C型肝炎患者，都務必提高警覺:

1.上腹部脹痛

2.疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕

3.黃疸

4.下肢水腫、腹水、吐血

5.急性腹痛

除此之外，異常腹瀉也要注意，尤其不明原因就腹瀉，並且間歇性發作、大便呈水樣或稀便，即使使用抗生素或止瀉藥無明顯效果，又持續一周以上，都要提高警覺。

●護肝要訣：調整生活作息 戒菸酒 避開黃麴毒素

各種化學或天然致癌物也和肝癌的發生有關。例如：醫學研究已經證實了黃麴毒素會增加B肝患者罹患肝癌的機會；而酗酒導致酒精性肝炎、肝硬化，間接增加了致癌的危險，就像抽菸導致肺癌一樣值得注意。

肝病防治基金會呼籲，尤其已經是B型、C型肝炎患者的話，更要注意3大禁忌:

1.酒精：

酒精會加重肝臟的負擔，也影響其他營養素的吸收利用，最好絕對戒酒。

2. 鹽分：

有腹水症狀時需減少高鹽食品，因為鹽中的鈉會使水分滯留體內，導致水腫問題不易減緩。醃漬、罐頭食品、培根、香腸臘肉、冷凍餐包、鹽、醬油等調味料及重口味零食（如：洋芋片、豆乾等）等均須減少或避免。

3. 液體：

如果有腹水或下肢水腫，就必須減少攝取液體食物，包括：食物中所含的水分、開水、牛奶、果汁、汽水和其他飲料。