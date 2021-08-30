林姓男子親友打官司，與對造楊姓婦人在法庭上辯論時，不顧法官勸阻，失控辱罵楊婦「不守婦道」、「釣老頭子揩油」，因而挨告。林男不僅刑事部分遭判拘15天得易科罰金，民事部分另遭楊婦求償，台北地院民庭判應賠6萬元，可上訴。

劉男與楊婦有租屋糾紛，提起民事訴訟請求楊婦遷讓房屋，並委託林男擔任訴訟代理人。去年3月2日開庭時，林男與楊婦在法庭上針鋒相對，忍不住嗆罵「她這個女生就是這麼愛男生」、「都70歲的女人，還這麼不守婦道」、「專門釣這些老頭子來揩油」。

僅管楊婦當場警告「當心我告你」，法官也提醒林男不要講這些話，林男仍繼續辱罵，全被錄音下來，楊婦因此決定提告。林男雖辯稱講的內容是事實，他是要提醒法官楊婦是惡劣的人，沒有誹謗犯意，但北院刑庭認為此事與公益無關，依誹謗罪判他拘役15日，得易科罰金1萬5000元。

楊婦另提起民事損害賠償訴訟，主張自己因林男辱罵受有精神上痛苦的損害，求償12萬元精神慰撫金；林男則未於言辭辯論時到場，也未具狀陳述意見，北院民庭考量雙方經濟條件後，判林男應賠6萬元。