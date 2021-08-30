行政院主計總處13日公布，今年上半年GDP（國內生產毛額）成長平均達8.34%，並上修2021年經濟成長率預測至5.88%，創11年來新高。對此，南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男直言：「執政者全然不接地氣。」因為政府公布的經濟成長數據，顯然與民眾感受形成強烈反差。

主計總處公布數據顯示，今年第一季度的GDP增長9.27%，第二季7.43%，全年GDP增長預測為5.88%，較6月預測數5.46%大增0.42個百分點，創11年來新高。針對此數據，林富男今日（30）接受香港媒體《中評社》訪問表示，「執政者全然不接地氣」，同時也不了解民生，因為這些數字除了與民眾真實感受相差甚大，政府所推行的紓困、振興政策也宛如「蜻蜓點水」，既無法救命又缺乏效益。

林富男指出，以他在南台灣經營觀光產業來說，過去從未碰到這麼嚴重的黑暗期，現在活下來的企業都是從艱難中挺過來的，大家對能否轉型、能否安然度過未來，都很迷茫。

林富男強調，現在全台一大堆飯店、餐廳、店面倒閉，台灣內需型產業這半年多來幾乎都被打趴，亮麗的經濟增長與民眾的感受形成強烈反差，也與業者們大量倒閉或艱難苦撐的狀況形成強烈對比；不論經濟增長數據怎麼好看，台灣的經濟民生極為艱難是事實，未來發展也難樂觀。林建議，防疫、紓困、振興三者缺一不可，而不能只頭痛醫頭、腳痛醫腳，且每個面向力度都不夠。