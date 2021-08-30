桃園市長鄭文燦30日在防疫會議中指出，桃園近期入境個案相當多，很多都是Delta病毒，應該提高標準、從嚴管制，像是案16066某機師就有接觸對象，匡列26人，仍有2位採檢未出爐，民眾不可掉以輕心。他也宣布因應緩坡式解封，打過一劑疫苗滿14天的志工可以安排出勤，至於市民活動中心9月1日起開放外借，但要先提交活動計畫書給公所審核。

「國境守護要列為最優先的優先！」鄭文燦說，疫情接近收斂，桃園近期沒有本土確診個案，但入境個案相當多，而且很多都是Delta病毒，應該提高標準、從嚴管制，目前桃園居家隔離46位，顯示正在降級當中，但其中案16066是某航空公司機師，確診前有接觸對象，市府一共匡列26位，採檢後24位陰性，還有2位等待結果。

鄭文燦直言能到達清零目標不容易，指示衛生局針對入境跟跨縣市個案，有足跡要疫調清消、有接觸者要匡列隔離，絕對不能鬆懈或掉以輕心，強調雖然在緩坡式解封，但全台近日仍有零星本土個案，有可能形成群聚感染，民眾要保持個人防護基本規範，戴口罩、勤消毒、量體溫、實聯制。

鄭文燦也宣布新的志工出勤規範，包括環保志工、守望相助隊、水環境巡守隊、海岸巡護隊、山林守護隊、關懷據點和學校等各機關館舍志工，不分年紀，已打過一劑疫苗、滿14天以上者安排出勤，沒有打過者則鼓勵施打疫苗後再出勤。

鄭文燦也提到，全市市民活動中心9月1日起開放，但仍禁飲食和唱歌，使用者必須提出活動計畫書給區公所審核通過才可以外借，仍要維持室內80人以下、實聯制、戴口罩、保持社交距離等防疫規範，違規者將取消出借資格。

鄭文燦說，因第七期疫苗接種計畫，校園接種站退場，轉往市民活動中心，46個當社區接種站的活動中心延到9月10日才開放，若未來有後續接種計畫，仍要以疫苗施打優先。