當地議員、里長、民眾曾多次抗議，抨擊卻未見到市府實際改善。（盧金足攝）

台中市議員何文海表示，遷廠早從縣市合併之時研討至今，台中市歷經三屆市長，卻未見到改善，市府一再承諾會處理，事實卻是南屯水肥廠依舊傳出嚴重惡臭。（盧金足攝）

台中市南屯水肥廠臭味頻傳數十年，里長抗議要求盡速遷廠以撫平民怨。（盧金足攝）

在地的南屯區大興里里長李富堂（左）表示，最近水肥廠不定時隨風飄出惡臭，經常在半夜時最為濃烈，在半夜屢接到里民投訴空氣惡臭的電話。（盧金足攝）

大批民眾30日到位在台中市南屯區水肥資源處理中心舉布條抗議，近年社區人口密集，高樓大廈林立，50多年歷史水肥資源處理中心，1天處理約400多噸水肥，水肥車行經頻繁，影響生活品質也房價也受波及，要求趕快遷到他處，對此，環保局表示，將大幅降低水肥資源處理中心收受處理量，評估停止營運水肥資源處理中心，但目前每年仍需處理水肥約9萬噸，尚無法停止營運。

台中市議員何文海、劉士州、還有當地與鄰近里長，包括南屯大興里長李富堂、大誠里長王宗裕、南區福平里長張啟龍、西川里長葉家宏，與附近的民眾到水肥處理廠拉布條表達訴求，環保局人員與南屯區長林秋萬也到場表達關切，與民眾溝通。

何文海說，這處水肥場處理原台中市的肥，縣市合併之後，加上處理原台中縣的水肥，1天處理噸數高達400噸，長期散發惡臭，影響民眾生活品質。

當地大興里長李富堂抱怨，常半夜飄出惡臭，里民打電話來請里長解決，他只好請區長趕快幫忙反應意見，不然有時連吃飯飄來臭味，大家都受不了。

何文海抨擊，多年前市府就規畫要遷往他處，但更換多任市長後，水肥中心不動如山，現在周遭都興建別墅和大樓，人口多竟有水肥臭味擾肥，要求環保局盡速擬定遷移計畫。

多名里長說，不是只有南屯的里聞臭味，連鄰近的南區的里民都逃不過，南屯區黃金地段出現水肥處中心，加上水肥車天天進出，水肥車經過的時候就會飄出惡臭味，這也是令人厭 的空汙問題。

何文海說，水資源處理中心就是處理水肥後端的作業場地，建議應遷移到福田水資源中心一併作業，不要讓水肥處中心成為都市之瘤，南屯水肥廠環境品質惡劣，連原台中縣都一併來該地處理，容量驚人，變成地住戶的臭源，「空氣汙染」誰來救救他們？

環保局表示，南屯區水肥資源處理中心從省轄市時期即處理家戶產生的水肥，隨著都市不斷發展，水肥資源處理中心周邊成為民宅密集度高的區域，已進行半密閉廠房設計並導入除臭設備，當地民眾仍要求遷廠。

考量水肥資源處理中心目前每年仍需處理水肥約9萬噸，現階段仍有存在必要，將從水肥分流減少入廠處理量及加強異味防制措施，降低對周邊環境影響。

環保局長陳宏益表示，停止營運水肥資源處理中心涉及台中市水肥處理整體規劃、環保設施用地取得、興建及市府整體預算投資分配等面向，影響台中市民生甚鉅，目前尚無法停止營運，環保局短期將採強化異味防制措施，提高消毒除臭施作頻率，並改善作業環境，落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理。

環保局也提供補助並輔導工業區污水處理設施自行處理園區內水肥，有餘裕量可接收工業區外家戶水肥，以水肥區域分流減少南屯水肥資源處理中心的進廠處理量，降低對當地環境負荷。

台中市汙水下水道也陸續設置，家戶產生的汙水（含水肥）經由汙水下水道直接進入水利局所轄的水資源回收中心處理，將大幅降低水肥資源處理中心收受處理量，環保局也將適時評估停止營運水肥資源處理中心，期達到民眾、政府與環境三贏目標。