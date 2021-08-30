「最美魚販」阿澎（劉心語）曾任護理師，先前投入台北市長柯文哲召集退職醫護支援前線活動卻被刷下，引來酸民批評她「騙疫苗」，風波過去後，劉心語近來仍常在社群網站分享近況，昨(29日)晚間她透露被粉絲野生捕獲要求合影，她沒想太多就答應，結束後下秒就後悔了，只因覺得自己太邋遢，引來網友回應。

孝順的劉心語近年常在彰化社頭的老家幫母親賣魚，由於她皮膚白皙，又有著一雙靈巧大眼和絕美的氣質，被網友封為「最美魚販」走紅。今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，曾擔任外科護理師4年的她，毅然決然投入北市退職醫護支援前線的徵召令，希望能盡一份心力，通過面試後原以為一路順利，沒想到最後卻被刷下。

劉心語當時透露，在3天的實習過程中因為必須實際接觸確診者，因此第2天就被安排打了疫苗，沒想到她副作用不小，包括發燒、頭暈、肌肉痠痛、喉嚨痛、眼壓高等，最後連她包括5人因此被刷掉，卻引來網友質疑「為了搶接種疫苗裝善良」，她則無奈強調問心無愧，沒人會為了疫苗反而深入最危險的區域冒著染病的風險，希望網友別再酸言酸語。

昨劉心語曬出自己聽著耳機、戴著口罩的自拍，寫下：「剛剛有人過來跟我說～心語可以跟你合照嗎？！」，之後她便後悔：「以後不能這麼邋遢出沒」，並承認「難得休假只想放鬆」，可見照片中的她簡單綁著馬尾，頭髮略為凌亂，網友則安慰說：「人美不光是妝扮……重點是內心與氣質」、「自然就好，搞的休假也不能放鬆，也太累了」、「邋遢還這麽美才厲害」、「我也想要偶遇拍照」。

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