上周上海航交所SCFI貨櫃運價指數再創新高，波羅的海乾散裝型指數(BDI)也創波段新高，本土及外資法人同步看好航運股展望，認為塞港嚴重延續，貨櫃及散裝海運都出現供不應求，包船越演越烈，船租大跳升，貨櫃航運景氣熱絡；亞系外資則看好貨櫃航運業者第3季之後獲利持續成長，長榮(2603)目標價上看185元。

SCFI上周最新報價4,385.62點，周漲幅1％，年漲幅271％，遠東到美西、美東、地中海線運價持續上漲，遠東到美東線11138美元，周漲幅2.4％；遠東到美西線達到5949美元，周漲幅0.3％；遠東到地中海運價7125美元，周漲幅0.6％，遠東到歐洲周跌幅0.45％，報價7365美元。波羅的海乾散裝型指數(BDI)也創波段新高，周漲3.5％，達4235點，其中Capesize的日租金更高達一日51000美元。

貨櫃航運供給不足嚴重，Amazon、阿里巴巴、沃爾瑪等電商、零售商都出現包船情況，全球貨櫃船舶租金7月起呈現陡峭上揚，甚至以散裝船運送貨櫃；另外，有44艘貨櫃船在美國加州洛杉磯及長堤港外排隊等待，美西塞港程度打破2月初紀錄，都凸顯貨櫃航運的塞港及缺船問題。

亞系外資在最新出爐的報告中表示，無論是貨櫃或散裝航運都出現壅塞的情形，喊進馬士基、長榮(2603)、中遠海控、東方海外、海豐國際及太平洋航運，其中，長榮目標價上看185元。