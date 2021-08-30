印度最大鋼鐵集團塔塔(Tata Steel)表示，將於2022財年期間，在當地砸下800億盧比，約11億美元作為擴廠、採礦以及回收方面所需。

同時，塔塔鋼鐵還會在歐洲業務上另外投入約4億美元，除鞏固雙方關係外，還有增強產品組合。塔塔指出，大部分資本支出是用於擴廠。同時，也會用於原物料方面，因為將繼續擴大鐵礦砂開採能力。

據悉，塔塔鋼鐵位於奧里薩邦的Kalinganagar鋼鐵廠，經擴大產能後，每年可從現今生產500萬噸，大增至800萬噸。

對於回收再利用的業務，塔塔表示，自己有不同商業考量，故採取相互合作方式。也就是有協力廠會代為處理這些廢鋼材，然後自己再有效控管品質與銷售所生產的鋼品。

同時，塔塔也將商業目光延伸至印度西部與南部地區，因為有更多廢鋼材料可以就地運用。18日，塔塔鋼鐵在哈里亞納邦的Rohtak，首家鋼鐵回收廠開始運作，目前產能每年大約在50萬噸。