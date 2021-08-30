美國聯準會主席鮑爾在央行年會上重申年底前開始收水，但也強調央行不急於升息的溫和立場，受此提振，上周五美股標普500指數和那斯達克指數雙雙改寫歷史收盤高點。周一香港股市以平盤開出後震盪走高，恆生指數目前上漲0.36%，報25498.35點，稍早前一度跌至25219.80點。國企股目前漲0.34%，報8988.57點。

恆生科技股目前漲0.68%，主要成分股漲跌互見。騰訊跌逾1%，給大盤帶來壓力。

中芯漲0.8%，聯想漲2.5%，快手大漲7%，瑞聲科技漲3%，舜宇光學漲2.6%，眾安在線跌逾4%，嗶哩嗶哩持平，百度漲1%，阿里巴巴漲1.7%。

美團今日將公布業績，目前股價小跌0.18%。

新能源股表現強勁，信義光能勁揚7.3%，在藍籌股中表現最佳。

在發布財報前，贛鋒鋰業股價大漲6.7%，該公司向卡諾拉鋰業（Bacanora Lithium）正式發出具法律約束力的收購要約，贛鋒A股應聲漲停。

美國10年期公債殖利率下跌，金融股首當其衝，友邦跌2.2%，匯豐跌0.6%。大陸銀行股工商銀行和建設銀行上半年獲利分別成長近10%和11.4%，但股價分別跌0.7%和1.4%。

比亞迪上半年獲利大減逾29%，表現不如市場預期，並遭到券商調降目標價，稍早前股價下挫5%，目前跌逾2%。