櫃買中心將於9月1日至3日與專顧資本公司（ICA）合作舉辦「探索台股主題論壇」海外法人說明會，共邀集資本市場中具產業代表性的25家上櫃公司及10家上市公司參與，活動期間將與來自亞洲、歐洲及美國等地區的機構投資人以線上會議方式進行會談。

參與本次活動的公司分別來自半導體、電子相關、生技醫療、電子商務、文化創意等產業，總計有25家上櫃公司，力旺(3529)、德微(3675)、太醫(4126)、中裕(4147)、崇友(4506)、桂盟(5306)、智冠(5478)、中美晶(5483)、聖暉(5536)、橘子(6180)、胡連(6279)、益得(6461)、精測(6510)、達爾膚(6523)、是方(6561)、逸達(6576)、台康生技(6589)、均華(6640)、M31(6643)、群翊(6664)、長聖(6712)、91APP*-KY(6741)、網家(8044)、群聯(8299)及森鉅(8942)等；以及10家的上市公司。

櫃買中心表示，今年上半年度全體上櫃公司營收較去年同期增幅達20.2％，稅前淨利較去年同期增幅更高達50.54％，顯示上櫃公司與去年同期比較，基本面穩健成長，希望透過本次活動，也讓國際投資人瞭解及分享台股優質企業近年來的經營績效與成果。

在論壇期間也將以專題演講的方式，向與會的外國機構投資人介紹櫃買市場近期發展，包含櫃買中心於近期陸續推出的永續（ESG）概念櫃買指數系列，除了今年5月新推出的「特選上櫃ESG成長報酬指數」及「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」外，更涵括6月25日正式更名的「台灣上櫃永續指數」及介紹今年7月20日正式開板的興櫃戰略新板制度。