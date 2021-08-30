中鋼(2002)今(30日)召開股東常會，董事長翁朝棟表示，第四季全球鋼價可望穩中透堅，公司業績可望持續逐月成長，呈現「月來越旺」，今年稅前盈餘挑戰建廠50年以來新高紀錄。

中鋼今(30日)召開股東常會，通過每股配息0.3元，即將於明日(31日)除息0.3元。

中鋼今年上半年營運創新高，下半年鋼市穩健有利帶動營運持續穩定成長；上周法人提前布局股東會以及除息行情，外資買超達21763張，外資連續兩天共買超中鋼26803張。

中鋼今年以來持續受惠下游需求熱絡、鋼價走揚，上半年業績創新高；下半年供需仍吃緊，市場預期，中鋼第三季淡季報價緩漲，第四季旺季價格可望穩步向上。

中鋼自結今年前7月合併營收2551.53億元，年增45.62%，合併稅前淨利442.86億元，較去年同期虧損41.1億元，展現大幅好轉。

中鋼受惠7月外銷盤價續漲，加上內銷的季盤產品價格平均續漲4.1%；7月營運再創新高，自結單月合併稅前淨利90.84億元，比6月新高再增9%，自結1~7月合併稅前淨利442.86億元，再創新高，比去年同期虧損41.1億元大增1177%，每股合併稅前淨利約為2.8元。

中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%，毛利率19.04%，營業利益332.47億元，稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。