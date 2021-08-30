大陸證監會主席易會滿今（8／30）日表示，大陸基金業已成為服務實體經濟和居民財富管理的重要力量。公募基金方面，截至今年7月底，行業管理資產規模達到23.5兆元（人民幣，下同），較2016年底增長1.6倍，從全球第九上升至目前的全球第四。

據《證券時報》報導，易會滿在中國證券投資基金業第三屆代表大會上表示，大陸在1998年成立第一批公募基金，然後快速發展壯大，作為重要的機構投資者，在資本市場改革發展穩定中發揮著日益重要的作用。

私募基金行業經過早期的探索，到股權分置改革後的迅速發展，再到近年來的逐步規範發展，也取得了不小的成績，功能作用逐步顯現。

易會滿指出，公募基金方面，截至今年7月底，行業管理資產規模達到23.5兆元，較2016年底增長1.6倍，從全球第九上升至目前的全球第四。其中，權益類基金產品數量和管理規模分別達5140檔、7.7兆元，分別增長1.2倍、1.8倍，均創歷史新高。

私募基金方面，私募證券投資基金、私募股權和創投基金規模分別達5.5兆元和12.6兆元，較2016年底分別增長1倍和2倍。私募股權和創投基金規模位居世界第二。整個基金業從業人員規模快速發展，註冊數量達到82萬餘人。