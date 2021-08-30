大陸女星李冰冰過去曾參與《惡靈古堡》、《變形金剛》等系列電影的拍攝，以精湛的演技成功進軍國際影壇，成為家喻戶曉的女星。但近日，她卻遭人爆料有嚴重潔癖，曾開出高價聘請「家政婦」為她打掃家裡及烹煮飲食，卻因為「洗菜」這一關而刷掉20位應徵者。

大陸知名女星李冰冰，出道時便以精緻五官與凹凸有致的好身材獲得關注，現年48歲的她，仍維持在最佳狀態，羨煞不少人，加上她優雅的氣質與卓越的演技，使她受到海內外粉絲的喜愛，成為少數成功進軍好萊塢的大陸演員。不過，工作相當繁忙的她，卻遭人爆料即使曾開出月薪12萬人民幣（約新台幣51.6萬）的高價，仍請不到專業的「家政婦」為她料理生活。

根據香港媒體《香港01》的報導，過去曾有多名女性前往李冰冰家中應徵，在面試的過程中光是「洗菜」李冰冰就有不少堅持。報導中指稱，其中一名女性應徵時，洗菜就洗了8次，最後卻被李冰冰直接將菜扔進垃圾桶中，原因是應徵者沒帶手套就洗菜，手中的病菌會藏在菜中，因此洗再多少次都沒有用。

另外，李冰冰認為洗菜前要先用鹽水浸泡過，這樣才能徹底殺菌；還有菜一洗好就得立刻丟下滾水中川燙或是快炒，否則青菜若是長時間暴露在空氣中，也會孳生細菌等同沒洗過菜一樣，光是洗菜就有「嚴格3步驟」讓不少人大感驚訝。而李冰冰先前參與大陸的實境節目《嚮往的生活》時，也曾被拍到將別人洗過的菜重新清洗的畫面，在當時也造成不小話題。

事實上，李冰冰的重度潔癖在演藝圈中早就不是秘密，先前便曾傳出有朋友到她家作客，會被要求套上鞋套，也不能隨意坐下，而是必須先拿墊子才能入座，甚至還曾傳出李冰冰潔癖的程度除了熟悉她的人之外，一般人很難接受。