根據衛福部疾病管制署公告，高端開放接種3天，全國已出現4起疑似不良反應死亡案例。台中市議員陳文政說，無論任何疾病的疫苗，接種疫苗本身就有一定風險，但新冠疫苗的醫學文獻佐證相對較少、舉證困難；國內雖出現多起死亡，截至目前也沒有成功申請受害救濟的案例，民眾接種後的救濟權益堪慮。陳文政呼籲台中市政府，應領先全國，協助中市接種死亡個案進行「代位求償」，保障市民權益。

衛生局長曾梓展說，市民端不用提出相關證據佐證，市府會發文給各大醫院，醫院會提供資料給中央，作為後續相關舉證的佐證。孩子如果體質特殊過敏，可考慮經過醫師評估暫緩注射，萬一注射後發生不幸，則依照衛福部救濟程序，後續處理。

台中市議會今日進行市政總質詢，市議員陳文政指出，新冠疫苗接種後如發生不良反應，申請賠償相當困難。依據中央《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，需先由衛福部「審議小組」判斷打疫苗與死亡、不良反應之「關聯性」；而「關聯性」的判斷原則，要又要根據「醫學實證」，其中「醫學實證」除了醫師診斷、還要有正式國際醫學的研究期刊、文獻佐證。

陳文政說，目前新冠疫苗國際大廠如AZ、BNT、嬌生等，都有部分的醫學文獻可以引用；這些大廠疫苗申請接種救濟都相當困難，沒有國際背書的高端疫苗更是難上加難。民眾並沒有接種疫苗的「義務」，有的民眾打疫苗是為了自己的安全，但也有民眾是為了全民防疫、公共利益，而積極加入接種的行列；甚至很多年輕朋友為了支持國產疫苗，獻出自己的手臂。

陳文政強調說，相當肯定市府在防疫上的努力和成果；但民眾積極接種，也是在為國家、城市的防疫盡一份力，若遇到接種不適時，不應該讓他們感覺到「孤立無援」。呼籲市政府，應儘速召集法制局、衛生局、民政局等相關局處，訂定台中市疫苗接種後不良反應的「代位求償」機制，保障接種者的權益。