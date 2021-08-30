有些女人天生不是乖乖牌，讓男人們非常頭疼，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、水瓶座、天蠍座的女人在戀愛中能保持理性，不會被愛情沖昏頭，就算深愛另一半，依然會保有自己的原則，絕不讓對方觸碰自己的底線，而且她們智商高，手段非常高明，對許多男人來說非常難追，經營感情時也需要特別用心，因為她們實在太難搞了。

▍1.雙子座

雙子女很聰明，無論面對任何狀況都能冷靜面對，就算談戀愛也不會失去理智，她們非常清楚自己適合怎樣的對象，因此在踏入一段感情關係前，往往會經過仔細的觀察和評估，確定跟這個人在一起能幸福才會點頭答應交往。雙子女談戀愛的手段很高明，讓男人難以掌控，她們觀察力很強，知道如何花最小的力氣來達到最大的效果，往往沒有付出很多，卻能讓另一半感覺被深愛，因此總是顯得游刃有餘，不會讓另一半抓到弱點。

▍2.水瓶座

水瓶女比較自我中心，很在乎自己內心的感受，總是把生活重心放在自己身上，就算談戀愛後也不會依賴另一半，她們面對男友不太會產生控制慾，認為每個人都是獨立的個體，沒必要互相束縛，因此也希望伴侶能給予足夠的自由，讓她們偶爾能沉浸在自己的世界裡，不被打擾。水瓶女在戀愛中很理性，不會因為愛情就失去自我，通常都是男人圍著她們打轉，光是要把她們追到手就已經讓人傷透腦筋，對許多男人來說非常難搞。

▍3.天蠍座

天蠍女談戀愛很專情，同時愛得很理性，唯有認定對方是值得的人，她們才會無怨無悔的付出真心。天蠍女性格強勢，控制慾比較強，在不夠信任伴侶的時候會希望另一半聽自己的話，如果想被相信，就要服從命令，乖乖被控制，否則一輩子都無法被信任。天蠍女觀察力強，心機比較重，男人如果想要耍手段控制她們，往往會造成反效果，讓她們心生警戒，因此讓很多男人覺得難以搞定她們。