王光輝是中華職棒（元年1990年）第一個打擊王，14年間歷經許多環境大震盪，包括假球風暴以及1997年成立的「台灣大聯盟」。當時台灣大聯盟為了做出聲勢，重金挖角許多中華職棒的球星，單是前兄弟象就有李居明、洪一中、吳復連、陳義信轉投台灣大聯盟。

身為中華職棒指標球星，王光輝是第一批被台灣大聯盟鎖定挖角的球星，1996年雙方幾乎達成共識，但王光輝最後關頭還是選擇續留兄弟象與中華職棒。

後來台灣大聯盟經營失敗，中華職棒對於曾經跳槽的球員採取鐵腕封殺，球員必須繳交罰金才能重返中職。「叛將條款」直到2013年才完全作廢，王光輝因為沒有跳槽，在兄弟象打到退役，地位崇隆。兄弟象在2004年特地為王光輝舉辦告別賽，並將他的26號球衣退休，不給別人使用。

王光輝在中職的最佳表現除了元年以0.342打擊率稱王，還有職棒三年（1992年）他幫助球隊一起摘下「金冠軍」。當時兄弟象如日中天，包辦上半、下半球季冠軍，沒有總冠軍賽可打，其餘3隊只好組成球星聯軍來對抗兄弟象。

在第6場的關門戰（兄弟3勝2負聽牌），雙方打到延長賽第13局，王光輝擊出再見安打，苦戰5小時擊退了球星聯軍。兄弟象的「金冠軍」空前絕後，特別是球星聯軍陣容豪華（包含洋將），讓該屆每一場比賽都成為經典。

王光輝維持到職棒十年（1999年）才有明顯下滑，那是前隊友「棒球先生」李居明跳槽台灣大聯盟的球季，老兄弟也轉變為新一代兄弟。無論如何，當年的老象迷會永遠懷念王光輝助隊拿下金冠軍的關鍵一棒。