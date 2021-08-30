女星王彩樺不只是演藝圈的美魔女代表，她還育有一對高顏值女兒，其中，大女兒庭庭遺傳王彩樺的高顏值和好身材，還讓王彩樺擁有「國民岳母」的稱號，隨著庭庭日前在網上解放泳裝照，王彩樺也加碼曬女兒的比基尼全身照，還透露想要母女一起穿泳裝，讓粉絲超期待，但卻有網友留言酸「社會亂象」，對此，王彩樺也展現高EQ回應了。

王彩樺昨（29日）晚曬出大女兒庭庭的比基尼全身照，只見庭庭身穿花紋泳裝配紅色泳褲，愜意地坐在沙灘上，庭庭大方展現青春活力和好身材，讓王彩樺發文直呼：「姐兒我好久沒穿泳裝了 現在有瘦一點 應該有機會 嘻嘻」，王彩樺表示，她也好想去海邊、曬太陽、玩水，王彩樺還透露想要母女一起穿泳裝「改天跟庭庭一起穿泳裝 這樣好嗎 哈哈 媽媽我又在睡前發神經了」。

女兒青春的比基尼照，吸引陳美鳳、潘若迪、李亮瑾等人狂讚，粉絲也留言：「遺傳到辣媽真美，這好像是一幅畫」、「女兒真美 我也想看彩樺姐的」、「期待彩樺姐的泳裝照片」，逗得王彩樺開心不已，但卻有網友留言酸「社會亂象，不修邊幅」，對此，王彩樺沒動怒反親民回應：「哈哈 不會啦 海邊游泳要穿泳裝不然穿什麼 不穿就不行」，高EQ更是被讚爆。

王彩樺回應網友。（圖／取材自王彩樺-台灣濱崎步臉書）

其實，王彩樺每回曬女兒都引發外界熱議，外界也都期待庭庭能出道，對此，王彩樺則表示，她尊重女兒意願，未來如果有機會闖蕩演藝圈，王彩樺也會全力支持女兒。