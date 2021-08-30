氣動元件廠台灣氣立今（30）日股東會雖通過每股配發現金股利1.50元，但因發行可轉換公司債贖回，現金股利將調整為1.497元，配息率從原先73.53％略減為73.38％。氣立表示，氣立對今年營運審慎樂觀，營收及獲利可優於去年。

氣立去年合併營收回升至15.82億元，年增15.73％；本期淨利1.42億元，年成長160.36％；淨利歸屬母公司1.37億元，年增幅208.24％；EPS從前年0.66元倍數增加至2.04元，年成長209.09％，氣立30日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，每股配發現金股利1.50元。氣立表示，氣立對今年表現保持審慎樂觀態度，持續開發直客跟中型以上經銷商，擴大CHELIC品牌的市占率。

氣立上半年合併營收為10.21億元，本業獲利1.73億元，淨利歸屬母公司1.26億元，EPS從去年同期0.95元倍增至1.89元，創近6年同期新高。7月合併營收1.94億元，創歷史次高，年成長25.72％；前七月合併營收12.11億元，年增幅34.47％。

大陸近期經濟成長趨緩，氣動元件需求也有趨緩態勢，不過氣立仍維持今年營運依舊審慎樂觀，預期下半年業績可望優於去年同期，全年營收及獲利優於去年。

氣立主管表示，第三季向來是消費性電子產業旺季，但消費性電子設備商向來在第二季提貨，第三季消費者電子業訂單雖然下滑，但氣立投資興建大陸平湖廠今年第一季正式投產壓鑄件，通用機械、機床設備及自動化設備對壓鑄件需求增加，目前大陸平湖廠訂單能見度看到第四季。

氣立主管指出，氣立上半年資本支出新台幣1億元用在添購平湖廠設備，實際支出1.2億元，下半年還是會擴充平湖廠設備，新設備預計第四季啟用，年產能可增加一至二成，第四季起，開始貢獻營收。此外，氣立台灣泰山廠第四季也會新增自動化生產設備，明年對營收會有顯著貢獻，今年整體資本支出1.5億元。