聯合國將在9月14日召開會議，外交部長吳釗燮投書外媒呼籲各國與台灣合作。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今日於記者會上表示，這是國家立場的宣示，會全力支持。

羅致政指出，吳釗燮的投書主要是提及聯合國大會的「第2758號決議」，這份決議是在處理中國代表權的問題。當中確實沒有處理台灣主權，或是兩岸主權問題。

羅致政說，當中國用這份提案，要求各國或國際組織排除台灣，這是錯誤引用，台灣有權力、資格參與聯合國的相關活動，對於吳釗燮的聲明，會全力支持。

劉世芳表示，民進黨執政後，無論是公投，或是各項場合上，都已經明確表達，台灣不是中國一部分。吳釗燮的投書，代表多數台灣民意，希望聯合國體系納入台灣。

劉世芳指出，從近年台灣贈送口罩給友邦，足可見台灣納入聯合國體系是正面、有幫助的，台灣不該成聯合國體系的破口，會全力支持吳釗燮，讓台灣可以加入聯合國、世界衛生組織等體系。